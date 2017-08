Presidente do Atlético-MG cobra vaga no G-6 e Micale evita falar em "terra arrasada" 

Em crise

A segunda eliminação do Atlético-MG na temporada fez o presidente Daniel Nepomuceno cobrar do elenco uma vaga na Libertadores do ano que vem. É o mínimo que se pede após a eliminação em casa para o Jorge Wilstermann, da Bolívia, em pleno Mineirão.

— É obrigação, sem dúvida nenhuma. São cinco anos consecutivos. Não tem como a equipe ficar fora do G-6. Acabaram as desculpas de jogo quarta e domingo. Temos de aproveitar o calendário agora, que só vão ter jogos do Brasileiro. É evidente que eu acredito, mesmo com tudo que aconteceu de errado, (o time) tem futebol para ficar no G-6 — comentou Nepomuceno.

O mandatário alvinegro também pediu que o time volte a jogar ao estilo "Galo doido" e foi enfático ao ser questionado sobre se ele errou ou não no planejamento: não houve falhas, acredita.

— O Atlético tem que voltar às características dele, que é ir para frente. É evidente que teve várias falhas, mas não de planejamento. O elenco é muito unido. Vão falar sobre a entrega que o elenco pode dar ao novo treinador, que chegou há 15 dias. Eles entregaram. Esse ano fugiu tudo o que foi feito e do planejamento. Ninguém esperava isso. Quando corri atrás de novo jogador, eu só recebi aplausos. Quando a bola não entrou, a hora é de bater e cobrar responsabilidade — opinou Nepomuceno, que concedeu entrevista coletiva ao lado do técnico Rogério Micale.

O treinador do Galo, por sua vez, pediu que a torcida não encare a eliminação como "terra arrasada" e cobrou união.

- Fizemos uma partida em que dominamos o tempo todo, mas não conseguimos o gol. É um momento difícil, desclassificação em um torneio importante, mas temos que reestruturar o mais rápido possível para nos recuperar no Brasileiro. A equipe vive um momento de oscilação. Temos que saber passar por esse momento, sem terra arrasada - comentou Micale.

Ao Atlético, eliminado na Copa do Brasil e Libertadores resta o Campeonato Brasileiro. O time está em 15°, com 23 pontos, quatro a mais do que o São Paulo, primeiro time dentro do Z-4, e a cinco do Sport, último do G-6.

* Lancepress