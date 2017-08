Jonas quebra mais um recorde no futebol português

Futebol Internacional

Após marcar na estreia do campeonato português, o atacante Jonas quebrou mais um recorde pelo Benfica. Agora, o jogador que passou pelo Grêmio no período de 2007 até 2011 entrou para história do clube português como o segundo maior artilheiro estrangeiro dos encarnados.

O atleta marcou o seu 87º gol pelo Benfica e igualou a marca do suéco Mats Magnusson, que atuou pelo clube nos final dos anos 80 e começo dos anos 90. Jonas está atrás do paraguaio Óscar Cardozo, que em 8 anos, marcou 172 vezes pelos portugueses.

Jonas está com 33 anos e vai para a sua 4ª temporada no futebol português. Após sair do Grêmio em 2011, o jogador teve uma longa passagem no futebol espanhol, onde vestiu a camisa do Valência por quatro temporadas, marcando 51 golos em 139 jogos disputados