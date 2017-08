Lyon vence Rennes e segue 100% no Campeonato Francês

Futebol internacional

O Lyon conquistou sua segunda vitória em dois jogos, nesta sexta-feira (11), ao vencer por 2 a 1 o Rennes. O espanhol Mariano Díaz voltou a marcar e ser importante no resultado final. Enquanto isso, o Nice foi derrotado pelo mesmo placar pelo Troyes e segue sem vencer no Campeonato Francês.

O Nice, que jogará a fase preliminar da Liga dos Campeões contra o Napoli, havia sido derrotado por 1 a 0 pelo Saint-Etienne na primeira rodada da competição.

O Troyes construiu a vitória com gols do Malinense Adama Niana (aos 53 minutos) e Saif-Eddine Khaoui (aos 85), enquanto Alassane Plea empatou provisoriamente para o Nice (aos 63).

Com este resultado, o Troyes, que na primeira rodada empatou em 1 a 1 com o Rennes, assumiu a segunda posição provisoriamente do Campeonato Francês com quatro pontos. O Nice é o 15º.

O meia holandês Wesley Sneijder, contratado na segunda-feira pelo Nice, ainda não reúne condições físicas de jogo e assistiu à partida das arquibancadas. Seu ex-companheiro de Inter de Milão, o atacante Mario Balotelli, também não jogou, devido à lesão na coxa.

Já na ponta de cima da tabela está o Lyon, líder provisório, que novamente contou com o faro artilheiro de seu novo atacante, o espanhol Mariano Díaz. O ex-jogador do Real Madrid havia estreado na equipe na semana passada anotando dois gols na vitória sobre o Strasbourg (4 a 0).

Nesta sexta, Díaz marcou o segundo gol do Lyon (aos 74), que havia aberto o placar com o holandês Memphis Depay (aos 57). O Rennes diminuiu o prejuízo com Benjamin Bourigeaud (aos 86).

*AFP