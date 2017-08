Milton conta que está tudo resolvido com Nenê, mas diz: "Perdeu espaço"

De volta

Após conversas com a diretoria, com o técnico Milton Mendes e companheiros, o meia Nenê foi reintegrado ao grupo do Vasco nesta semana. O treinador falou sobre a conversa e disse que já está tudo resolvido.



— Como vocês sabem, foi público. O Nenê teve uma conversa com a direção, depois teve comigo, depois teve comigo e os jogadores. Houve um acerto entre nós todos, até porque ficou uma situação desconfortável para o grupo e para ele. O Nenê é um jogador que gostamos muito e não queria que acontecesse assim com ele, mas aconteceu e já está resolvido — contou Milton Mendes, em entrevista coletiva após o treino desta sexta-feira.

No entanto, o treinador afirmou que o meia perdeu espaço na equipe por causa dos mais de 20 dias longe do grupo. Milton disse que tem jogadores na frente de Nenê e que o meia terá que correr para reconquistar seu lugar.

— Nós temos outros jogadores da posição que estão bem, o Mateus, o Wagner, o Escudero... São jogadores que estão na frente do Nenê. Ele vai ter que reconquistar o seu espaço, já sabe disso, eu conversei com ele. Ele está bem consciente que perdeu algum tempo. Então, agora é pedalar para reconquistar a confiança de todos nós, porque qualidade técnica todos nós sabemos que ele tem — comentou o treinador.

Milton Mendes desconversou ao ser questionado se Nenê seria relacionado para o jogo contra o Palmeiras. No entanto, a tendência é que o meia não esteja no grupo que viaja para Volta Redonda, justamente por conto do período que ele ficou sem treinar com o grupo.



