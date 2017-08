Nem na Sul-Americana! Mais uma vez, Conca não é relacionado no Fla

Fora dos planos

A permanência de Conca no Flamengo é intrigante. O argentino não foi nem sequer relacionado para a partida contra o Palestino, nesta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana e parece estar fora dos planos do Rubro-Negro. Como não há limite de estrangeiros no torneio sul-americano, esperava-se que o meia pudesse ficar pelo menos no banco contra a equipe chilena. No entanto, ele está fora do confronto.



Conca chegou ao Flamengo cercado de grandes expectativas, mas só atuou no decorrer de dois jogos. Ele demonstrou irritação por não jogar com Zé Ricardo e faltou a um treino em junho. A atitude foi muito mal vista pelo clube. Ele foi advertido e notificado pelo clube carioca.

O argentino vinha até fazendo "hora-extra" nos treinos no Ninho do Urubu, aprimorando a parte física, mas segue sem jogar. Pelo Flamengo, o argentino só atuou por cerca de 15 minutos nas partidas contra Ponte Preta e Fluminense.

Recentemente, o diretor-executivo de futebol do Flamengo, Rodrigo Caetano, foi perguntado por que o argentino não estava jogando. Ele deu a entender que o pouco aproveitamento do meia era opção do então técnico Zé Ricardo.

— É uma decisão técnica, passa também pela parte física. É óbvio que, se ele está aqui, o interesse é de utilizar. Mas não é uma decisão minha. Lembrando, porém, que temos seis estrangeiros. A cada súmula podemos utilizar cinco. É uma decisão que passa também pelo Zé Ricardo. Decisão no futebol não é simples assim — comentou o dirigente.

Conca também não foi relacionado para o jogo de ida contra o Palestino, no Chile. Ele tem contrato de empréstimo com o Flamengo somente até o fim deste ano e deve ser nome certo na "barca" ao fim da temporada.



