Richarlison comemora possibilidade na Seleção: "Motivação é de 1.000%"

Recém transferido para o Watford, da Inglaterra, o jovem Richarlison teve uma boa notícia nesta quinta-feira. Na entrevista de convocação, o técnico da Seleção Brasileira, Tite, revelou que está de olho no jogador de 20 anos, que estava no Fluminense.



— Eu não tenho essa condição de dizer (que as vagas para a Copa estão fechadas). Está surgindo uma garotada. Eu não posso fechar as portas para o Douglas (ex-Vasco), o Richarlison. Não dá para fechar para o Arthur (do Grêmio). Eu não posso abrir mão do Diego Souza, do Gil, de Felipe, de Diego, de Douglas Costa, Rodriguinho... Todos esses jogadores estão em altíssimo nível. Éverton Ribeiro, estou acompanhando - disse Tite.

Animado com a possibilidade de disputar a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, Richarlison comemorou a declaração do comandante.

— Sou um cara focado, que sempre se dedica ao máximo dentro de campo e não me empolgo, mas ouvir isso do técnico da Seleção me deixa muito feliz. A motivação, que normalmente já é grande, agora é de 1.000%. É uma responsabilidade a mais também, mas tenho trabalhado forte para corresponder — disse o jogador.

Aos 20 anos, Richarlison assinou por cinco anos com o Watford e custou 12,5 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões). Neste ano, o atacante revelado pelo América-MG marcou 15 gols, deu oito assistências e tornou-se peça fundamental do Flu, destacando-se na Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Carioca. O jovem jogador se despede do Tricolor com 19 gols em 70 jogos disputados.

— Acho que tive uma passagem boa pela seleção sub-20, foi uma bagagem que me ajudou muito a crescer e a ter mais confiança. Agora, preciso fazer meu trabalho bem feito aqui no Watford, ainda estou me adaptando e vou buscar meu espaço. Dessa forma, poderei sonhar em ter uma vaga na seleção principal. Estou muito entusiasmado com este novo desafio — completou.



