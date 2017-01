Alan Patrick volta aos treinos no Shakhtar Donetsk após operação

Passaporte Gre-Nal

Depois de passagem apagada pelo Inter em 2013 e 2014, Flamengo em 2015 e 2016, Alan Patrick voltou ao Shakhtar Donetsk após o fim do empréstimo com o clube carioca e já iniciou a preparação para a sequência da temporada. Ele voltou antes do previsto pelo departamento médico ucraniano, uma vez que passou por uma cirurgia para correção de um desvio de septo e nas amígdalas.

Leia mais:

Alisson Farias faz gol da classificação do Estoril na Copa de Portugal

Principal reforço do Atlético-PR, Grafite promete fazer mais de 30 gols na temporada

Torcida da LDU recepciona Hernán Barcos em aeroporto



– Estou contente por minha boa recuperação. O médico tinha me passado que provavelmente eu só conseguiria voltar a treinar após 30 dias da cirurgia. E em menos tempo já estou conseguindo desenvolver minhas atividades normalmente e tentando atender a fisiologia do clube e ao treinador – disse o brasileiro.



Alan Patrick, que operou no dia 22 de dezembro, está na Espanha com o Shakhtar para um período de treinamentos. O próximo jogo do time ucraniano é contra o Celta de Vigo, pela Liga Europa, no dia 16 de fevereiro. Pelo campeonato local, a equipe só volta a atuar no dia 25 do mês que vem, contra o Vorskla.



O meia acredita que a readaptação ao Shakhtar não será complicada.



– Nossa pré-temporada está sendo bem realizada aqui na Espanha e minha adaptação será bem tranquila, pois já conheço bem o clube, a filosofia e isso, com certeza, me ajudará a colaborar de uma melhor forma para os objetivos do ano.



No Campeonato Ucraniano, o Shakhtar lidera com folga, 13 pontos a mais que o rival Dínamo de Kiev. Alan Patrick chegou ao time de Donetsk em 2013, mas já foi emprestado para Internacional, Palmeiras e Flamengo.



*LANCEPRESS