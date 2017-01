Marcelo Hermes chega a Lisboa para acertar com o Benfica

Passaporte Gre-Nal

Marcelo Hermes já está em Portugal. O ex-lateral-esquerdo do Grêmio, que passou os últimos seis meses sem jogar após não acertar a renovação de contrato com o Tricolor, será jogador do Benfica pelas próximas cinco temporadas e meia. O seu vínculo com o Grêmio se encerrou no final de dezembro.

O jogador de 21 anos chegou a Lisboa sem falar com a imprensa, de acordo com o jornal A bola, que havia falado com ele no dia anterior. Na entrevista, Hermes disse que pretende ajudar o Benfica a conquistar o tetracampeonato português.

– Vou com toda a força para o Benfica. Quero me afirmar e trabalhar muito, com a ajuda dos meus futuros colegas e treinadores, e com isso ajudar o Benfica a ganhar o tetra – disse o lateral.

Hermes ganhou espaço com Roger Machado no Grêmio ao longo da temporada 2016, sendo titular na partida contra o Rosario Central que marcou a eliminação tricolor na Libertadores. Depois de se afirmar como alternativa a Marcelo Oliveira, ele e a direção gremista passaram a tratar da renovação do contrato, mas houve divergências com relação aos salários. O Grêmio não aceitou a pedida do jogador, e ele treinou em separado do grupo até o final do ano, quando seu vínculo se encerrou – o que fez o Benfica contratá-lo de graça