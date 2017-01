Equatorianos chegam ao Rio de Janeiro para assinar com o Fluminense

Novidades

As duas primeiras contratações do Fluminense para a temporada 2017 já estão no Rio de Janeiro. O volante Jefferson Orejuela e o meia Junior Sornoza chegaram nesta terça-feira para assinar contrato com o time de Abel Braga. Companheiros no Independiente del Valle na campanha do vice-campeonato da Copa Libertadores em 2016, os dois equatorianos já haviam acertado seus contratos com o clube carioca no meio do ano.

A chegada dos dois gringos teve presença da torcida do Fluminense no Aeroporto do Galeão – e muitas provocações a Darío Conca, antigo ídolo tricolor, que acertou com o Flamengo na madrugada desta terça. Os torcedores não perdoaram a decisão do argentino de fechar um contrato de empréstimo por um ano com o maior rival.

– Sornoza, tu me dá onda. Eu tô sabendo que é melhor do que o Conca – cantaram os tricolores.

Os equatorianos farão exames médicos nesta quarta-feira e se juntam ao elenco do Fluminense, que se apresenta a Abel Braga no novo CT do clube para o início da pré-temporada. Presença frequente nas convocações de Gustavo Quinteros, técnico do Equador, Orejuela assinará um contrato de quatro anos com o Fluminense. O meia-atacante Sornoza terá vínculo de três temporadas.

