Ainda vinculado ao Inter, Réver passa por boa fase no Flamengo

Alto nível

O Flamengo vem se destacando pelas boas apresentações neste começo de ano não só na parte ofensiva, mas também na defensiva. No Campeonato Carioca, o time rubro-negro tomou apenas dois gols e zaga vai se tornando cada vez mais sólida. Um dos principais nomes do sistema defensivo do Flamengo é o do capitão Réver, que desde que chegou ao Fla melhorou cada vez o seu nível de atuação e hoje é a referência na zaga do clube.

Para o camisa 15 do Flamengo, ainda vinculado ao Inter, um dos motivos do alto nível das atuações defensivas é a boa concorrência dentro do elenco. Juan, Donatti e Léo Duarte fazem sombras para o capitão e para o seu companheiro Rafael Vaz.



— A defesa mais uma vez foi muito bem e conseguiu sair sem tomar gol, está cada vez mais sólida. Isso é bom. A nossa concorrência e a nossa exigência no dia a dia obriga você a elevar o seu nível. Até porque se você não elevar, vai ser ultrapassado por outros bons jogadores — destacou o capitão.

Réver também destacou a união de todos os jogadores do elenco, o que acaba dando mais tranquilidade para Zé Ricardo, e falou sobre clássicos estaduais, já que eliminaram o Vasco na semifinal — enquanto a decisão será contra o Fluminense.

— O plantel do Flamengo está se fechando. O elenco todo estar jogando acaba por dar uma tranquilidade ao treinador. Clássicos são definidos nos mínimos detalhes — finalizou.

Com a camisa do Flamengo, Réver já participou de 45 partidas, tendo 25 vitórias, 16 empates e apenas quatro derrotas.