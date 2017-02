Oscar marca, e Shanghai goleia o Western Sydney

Passaporte Gre-Nal

Ex-jogador do Inter, Oscar, ao lado de Hulk e Elkeson, garantiu a vitória do Shanghai SIPG, da China, em cima do Western Sydney Wanderers, da Austrália, por 5 a 1. A partida foi válida pela 2ª rodada do grupo F da AFC Champions League.



Com o resultado, os comandados do português André Villas-Boas chegam aos seis pontos em dois jogos e são vice-líderes de seu grupo, atrás do Urawa Red Diamonds-JAP pelo saldo de gols (sete contra 5). O Wanderers é o lanterna.

Quem abriu a contagem foi o atacante Hulk, logo aos três minutos da primeira etapa. Ele recebeu cruzamento da esquerda e completou de cabeça para o gol. Aos 14, Oscar iniciou a jogada, o time trocou passes e o ex-jogador do Inter apareceu para bater cruzado e colocar a bola no fundo da rede.



Os australianos conseguiram diminuir com um gol de Nichols, mas o zagueiro Shi Ke marcou e ampliou a vantagem do Shanghai para 3 a 1. No segundo tempo, Hulk tentou chutar e acabou dando uma assistência para Elkeson, que, livre na pequena área, só escorou para dentro do gol. O atacante Wu Lei fechou o placar.



Na próxima rodada da Champions asiática, o Shanghai pega o Urawa, em confronto direto pela liderança. A partida acontece no dia 15 de março, às 8h30 (de Brasília). No mesmo dia, mas às 7h30, o Sydney encara o Seoul.



