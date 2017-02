Volante Adílson deixa o Terek Grozny e pode jogar no Atlético-MG

Retorno provável

Adílson jogou no time profissional do Grêmio entre 2007 e 2011

Adílson jogou no time profissional do Grêmio entre 2007 e 2011 Foto: Jefferson Botega

O volante Adílson Warken pode voltar ao futebol brasileiro nos próximos dias. Depois de cinco anos no Terek Grozny, da Rússia, o ex-jogador do Grêmio desperta o interesse do Atlético-MG.

Na despedida, Adílson agradeceu pelo apoio em que atuou no clube:

— Foram cinco anos aqui. Conheci muitas pessoas, amigos, irmãos. Estou feliz por tudo isso que fizeram por mim.



Campeão gaúcho em 2007 e 2010 com o Grêmio, o meio-campista foi vendido ao Terek em dezembro de 2011.

