Jonas renova contrato com o Benfica até 2019

Permanência garantida

O atacante Jonas seguirá no Benfica. O ex-jogador do Grêmio recusou uma proposta do futebol chinês para seguir em Portugal e estendeu o contrato com o time até 2019.

— Estou muito feliz por ficar num clube com que estou bastante identificado. Estou contente e isso se vê dentro de campo. Sempre que visto a camisa para defender o Benfica, é uma alegria imensa. Estou satisfeito por ampliar o meu contrato até 2019. Espero continuar conquistando muitos títulos. Quero, ainda, agradecer o carinho dos torcedores, a confiança do presidente e de todas as pessoas — disse, em entrevista logo depois do anúncio da renovação.



Jonas, de 32 anos, está no Benfica desde 2014. Antes, ele havia passado por Guarani, Santos, Grêmio, Portuguesa e Valencia. No time português, ele marcou 76 gols em 99 jogos — são dois títulos do Campeonato Português, duas Taças da Liga e uma Supertaça.