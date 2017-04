Juventus sonda o Bayern por Douglas Costa, diz jornal

Na mira

A Juventus está disposta a fazer um alto investimento para contratar Douglas Costa junto ao Bayern de Munique. Segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, o clube italiano sondou os alemães e tenta reduzir a pedida para fechar a contratação até o início da próxima temporada.

Inicialmente, o Bayern havia pedido 50 milhões de euros (R$ 165,9 milhões), fazendo os italianos recuarem. No entanto, a Juventus entende que pode baixar o valor do negócio para no máximo 35 milhões de euros (R$ 116,16 milhões). Isto é facilitado pelo interesse do Bayern em Julian Brandt, do Bayer Leverkusen, já que o time bávaro procura se capitalizar para fechar o negócio.

Um dos grandes beneficiados com uma eventual venda de Douglas Costa seria o Grêmio. Como clube formador, o Tricolor teria direito a um percentual da venda em função da cláusula de solidariedade da Fifa. A expectativa é que o Grêmio tenha direito a 3% do valor total da negociação. Ou seja, se ela for fechada por 35 milhões de euros, o Grêmio receberia 1,05 milhão de euros (R$ 3,48 milhões).

O Grêmio vendeu Douglas Costa ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em janeiro de 2010. O jogador está no Bayern de Munique desde 2015.