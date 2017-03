Com aproveitamento de 90,6% na sub-20, Beto Almeida fala sobre demissão do Grêmio: "Não entendi"

Pratas da Dupla

A demissão do Grêmio ainda não foi assimilada por Beto Almeida. Agora, ex-técnico da sub-20, o treinador não entendeu os motivos apresentado pela direção da base do clube para justificar a sua saída. Comunicado na manhã desta quinta-feira da saída do cargo para mudar o perfil de comando da categoria, Beto lamentou:

– Apenas me falaram que a demissão seria por uma mudança de perfil. Recentemente recebi um aumento e fui promovido para a sub-20 por mérito. Tivemos uma reunião na quarta e estava tudo fluindo bem.

Promovido para a categoria sub-20 em outubro do ano passado, após comandar o time sub-17 , Beto Almeida afirmou ter aproveitamento de 90,6% em seus cinco meses de trabalho.

– Fizemos 25 jogos entre partidas oficiais e amistosos com uma derrota e dois empates na Sub-20. Estávamos em franco desenvolvimento, prontos para iniciar a Copa do Brasil na próxima semana. Não entendi bem, mas respeito a decisão – comentou.



