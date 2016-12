Confira as chances de classificação aos playoffs antes da semana 17 da NFL

Última rodada

A semana 17 da NFL definirá apenas duas vagas aos playoffs. Os outros 10 lugares já estão determinados — inclusive todos os participantes da Conferência Americana. O principal jogo da última rodada será entre Detroit Lions e Green Bay Packers. O vencedor será campeão da NFC Norte, enquanto o perdedor corre o risco de ficar de fora dos playoffs — Washington Redskins e Tampa Bay Buccaneers ainda têm chances.

Na AFC, a principal indefinição é na divisão oeste. O Oakland Raiders pode até ficar com o primeiro lugar geral na AFC se vencer e contar com uma derrota do New England Patriots. Mas, se perder para o Denver Broncos, o Raiders pode cair para o segundo lugar na divisão e se classificar apenas como wild card. Para isso, o Kansas City Chiefs tem que vencer o San Diego Chargers. Os cálculos de chances são do site Playoff Status.

Confira as chances de classificação de cada time antes da semana 17:

AFC Leste

New England Patriots 100%

Miami Dolphins 100%

Buffalo Bills 0%

New York Jets 0%

AFC Norte

Pittsburgh Steelers 100%

Baltimore Ravens 0%

Cincinnati Bengals 0%

Cleveland Browns 0%

AFC Sul

Houston Texans 100%

Tennessee Titans 0%

Indianapolis Colts 0%

Jacksonville Jaguars 0%

AFC Oeste

Oakland Raiders 100%

Kansas City Chiefs 100%

Denver Broncos 0%

San Diego Chargers 0%

NFC Leste

Dallas Cowboys 100%

New York Giants 100%

Washington Redskins 52%

Philadelphia Eagles 0%

NFC Norte

Detroit Lions 78%

Green Bay Packers 70%

Minnesota Vikings 0%

Chicago Bears 0%

NFC Sul

Atlanta Falcons 100%

Tampa Bay Buccaneers 1%

New Orleans Saints 0%

Carolina Panthers 0%

NFC Oeste

Seattle Seahawks 100%

Arizona Cardinals 0%

Los Angeles Rams 0%

San Francisco 49ers 0%

*ZHESPORTES