Cowboys vence o Lions, que decidirá destino em clássico na semana 17

Só falta uma rodada

Os jovens do Dallas Cowboys continuam dando show na NFL. Nesta segunda-feira, no fechamento da semana 16, Dak Prescott e Ezekiel Elliott lideraram os texanos na vitória por 42 a 21 sobre o Detroit Lions.

Dak Prescott igualou o recorde de vitórias por um QB novato (13) com Ben Roethlisberger. — Prime Time ZH (@PrimeTimeZH) December 27, 2016

No início, a partida foi um bombardeio. O Lions, com seu ataque poderoso, anotou touchdowns nas suas três primeiras campanhas ofensivas. Mas não faria mais nada até o fim da partida. Mais consistente, o Cowboys fez TDs nas suas duas primeiras campanhas e, depois de alguns insucessos, passou a dominar a partida.

Leia mais:

Relembre grandes nomes dos esportes americanos que se aposentaram em 2016

Vitórias de Steelers e Chiefs definem participantes dos playoffs na AFC

Vitória do Browns, três novos classificados e lesões: a véspera de Natal na NFL

No terceiro período, o Cowboys encaminhou a vitória quando Dez Bryant recebeu um toss de Prescott e fez um surpreendente passe para Jason Witten na end zone. Bryant ainda fez duas recepções para touchdown.



O Dallas Cowboys chegou a 13 vitórias e duas derrotas na temporada. A equipe, que já garantiu o primeiro lugar da Conferência Nacional, fecha o ano contra o Philadelphia Eagles no próximo domingo.

Já o Detroit Lions perdeu a chance de garantir a classificação aos playoffs e caiu para a segunda posição da NFC Norte, com nove vitórias e seis derrotas. Para ganhar a divisão, terá que vencer o Green Bay Packers em casa no Sunday Night Football. O time de Michigan também se classifica como wild card com um empate. Se perder, precisará torcer por uma derrota ou empate do Washington Redskins diante do New York Giants.

*ZHESPORTES