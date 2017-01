Finais de conferência têm jogos que já ocorreram na temporada regular

Repeteco

Assim como na fase divisional dos playoffs, os dois jogos das finais de conferência são repetições de duelos que já ocorreram na temporada regular. Na Conferência Americana, New England Patriots e Pittsburgh Steelers se enfrentaram na semana 7, com vitória do Patriots contra um Steelers desfalcado do quarterback Ben Roethlisberger.

Na semana 8, foi a vez de o Atlanta Falcons vencer o Green Bay Packers em um jogo de apenas um ponto de diferença. Na semana passada, Falcons e Packers foram os times que conseguiram reverter as tendências da temporada.

Leia mais:

Tom Brady rasga elogios a Aaron Rodgers: "Faz o difícil parecer fácil"

Rivers estaria descontente com ida para Los Angeles e entra na mira do 49ers

Finais de conferência são definidas com grandes quarterbacks em campo

Semana 7

Pittsburgh Steelers 16-27 New England Patriots

Finalistas da Conferência Americana, Patriots e Steelers já se enfrentaram durante a temporada regular. Na semana 7, o time de Pittsburgh estava sem Ben Roethlisberger, lesionado, e viu o Patriots dominar com um grande jogador do running back LeGarrette Blount.

O corredor teve 127 jardas e dois touchdowns. Tom Brady completou 19 de 26 passes para 222 jardas e dois touchdowns. Enquanto isso, o Steelers teve o quarterback Landry Jones em campo, completando 29 de 47 passes para 281 jardas, um touchdown e uma interceptação. Le'Veon Bell teve 21 carregadas, mas foi limitado a 81 jardas.

Semana 8

Atlanta Falcons 33-32 Green Bay Packers

Finalistas da NFC, Falcons e Packers fizeram um dos jogos mais interessantes da temporada. Com ataques muito mais fortes do que as defesas, os times protagonizaram um show de pontos. Em casa, o Falcons virou nos minutos finais e venceu por 33 a 32.

Matt Ryan dominou a secundária do Packers, completando 28 de 35 passes para 288 jardas e três touchdowns. Oito alvos foram acionados durante a partida. Devonta Freeman foi limitado a 35 jardas, mas anotou um touchdown.

Aaron Rodgers também fez um grande jogo, completando 28 de 38 passes para 246 jardas e quatro touchdowns. Eddie Lacy, James Starks e Ty Montgomery estavam fora. Então, Rodgers também foi o líder do time em jardas terrestres, com 60.

*ZHESPORTES