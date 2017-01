Semifinais de conferência da NFL têm quatro repetições de duelos que ocorreram na temporada

Eles se conhecem

Brissett foi o quarterback titular na vitória do Patriots sobre o Texans

Brissett foi o quarterback titular na vitória do Patriots sobre o Texans Foto: Adam Glanzman / Getty Images/AFP / Getty Images/AFP

Todos os jogos da NFL neste final de semana, pelas semifinais de conferência, são repetições de duelos que já ocorreram na temporada regular. Se os resultados se repetirem, New England Patriots, Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys e Seattle Seahawks vão para as finais.

Leia mais:

Durante os playoffs, troféu do Super Bowl é atração no Brasil

Tom Brady deixa de lado favoritismo e projeta jogo difícil contra o Texans

Chargers confirma mudança e deixa San Diego a caminho de Los Angeles

New England Patriots 27-0 Houston Texans, semana 3

Mesmo sem Tom Brady, ainda cumprindo suspensão, e sem Jimmy Garoppolo, lesionado, o Patriots atropelou o Texans por 27 a 0. O quarterback era o novato Jacoby Brissett. Ele teve um touchdown corrido na partida, além de 11 de 19 passes completos para 103 jardas. LeGarrette Blount correu 105 jardas para dois touchdowns.

Pittsburgh Steelers 43-14 Kansas City Chiefs, semana 4

O Chiefs foi campeão da AFC Oeste, mas foi exatamente contra o Steelers o seu pior jogo na temporada. Ben Roethlisberger estava inspirado e completou 22 de 27 passes para 300 jardas e cinco touchdowns. Le'Veon Bell também jogou muito, com 144 jardas em 18 carregadas. O Steelers chegou a abrir 36 a 0 antes do primeiro touchdown do Chiefs. A maior diferença para o jogo deste domingo: na semana 4, o duelo foi em Pittsburgh.

Green Bay Packers 16-30 Dallas Cowboys, semana 6

O Cowboys já era o mesmo time sólido de agora na semana 6, enquanto o Packers ainda não tinha se encontrado. O resultado foi uma sequência de turnovers de Green Bay, mesmo jogando em casa, enquanto o Cowboys dominou o jogo nas linhas e no relógio. No fim das contas, o time de Dallas teve uma vitória tranquila — com 157 jardas corridas para Ezekiel Elliott, enquanto Dak Prescott completou 18 de 27 passes para 247 jardas, três touchdowns e uma interceptação. Aaron Rodgers teve 31/42, 294 jardas, um touchdown e uma interceptação.

Seattle Seahawks 26-24 Atlanta Falcons, semana 6

O Seahawks ainda cambaleava na temporada, mas usou a força do CenturyLink Field para derrotar o Falcons de virada na semana 6. O time de Seattle perdia por 24 a 17 até o quarto período, mas um touchdown corrido de Christine Michael (hoje no Packers) e um field goal garantiram a vitória. Russell Wilson completou 25 de 37 passes para 270 jardas, contra 27/42 para 335 jardas, três touchdowns e uma interceptação de Matt Ryan. Desta vez, o duelo será em Atlanta.

*ZHESPORTES