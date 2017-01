Há 50 anos, Packers vencia o Chiefs no primeiro Super Bowl da história

O começo

O dia 15 de janeiro ficou na história do futebol americano. Há exatos 50 anos, em 1967, o Green Bay Packers vencia o Kansas City Chiefs por 35 a 10 no AFL-NFL Championship Game, que mais tarde ficaria conhecido como a primeira edição do Super Bowl. O jogo teve um público de 61.946 pessoas.

Até a década de 1960, havia um domínio absoluto da NFL no futebol americano profissional. Aos poucos, no entanto, a American Football League começou a crescer em popularidade com algumas regras diferentes, que estimulavam o jogo de passes, e altos salários para seduzir as estrelas da época.

A partir da temporada 1966, a NFL e a AFL passaram a unir forças. Elas ainda jogavam de maneira isolada, mas haveria um jogo para determinar um campeão nacional. O Packers, que havia vencido o Dallas Cowboys na final da NFL, foi superior e bateu o Chiefs, que passou pelo Buffalo Bills na decisão da AFL.

O grande nome da partida foi o quarterback Bart Starr, eleito o jogador mais valioso do duelo no Los Angeles Memorial Coliseum, na Califórnia. Desde então, outras 49 edições do Super Bowl foram disputadas — e o jogo é considerado um dos maiores eventos esportivos do mundo. O técnico do Packers era Vince Lombardi, que mais tarde passaria a dar o nome ao troféu de campeão do Super Bowl.

A NFL e a AFL se fundiram definitivamente na temporada 1970 — quando as duas ligas viraram Conferência Nacional e Conferência Americana, abrindo espaço para a criação da NFL nos moldes atuais.

