Oscar Schmidt recebe homenagem do Brooklyn Nets na NBA

Histórico

Oscar Schmidt voltou 33 anos no tempo na noite desta segunda-feira. Mais de três décadas depois de ser escolhido pelo New Jersey Nets no draft de 1984, o ex-astro brasileiro recebeu uma homenagem da franquia no Barclays Center — agora, o time joga no Brooklyn. O ex-jogador foi saudado pelo público e recebeu a camisa com o número 14 às costas.

À época, Oscar se recusou a assinar contrato com o Nets porque jogadores da NBA não eram liberados para defender suas seleções nacionais em competições olímpicas e pan-americanas. Por isso, ele abriu mão da carreira nos Estados Unidos para defender a seleção brasileira. A regra mudou em 1992, quando o Comitê Olímpico Internacional cedeu à pressão americana — já que jogadores europeus, mesmo com carreira consolidada, não eram considerados profissionais e podiam jogar.

Oscar receberá mais homenagens nos Estados Unidos. Na próxima sexta-feira, ele participará do Jogo das Celebridades durante o final de semana das estrelas.

O brasileiro está no Hall da Fama da Fiba e no Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, o salão dos astros do basquete dos Estados Unidos.

Atualmente, o Brooklyn Nets vive uma fase ruim e tem a pior campanha da NBA, com nove vitórias e 46 derrotas na temporada. Na segunda, o time foi derrotado pelo Memphis Grizzlies por 112 a 103.

*ZHESPORTES