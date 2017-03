MLB anuncia novas regras para acelerar ritmo dos jogos

Mudanças

A Major League Baseball (MLB) anunciou uma série de novas regras para a próxima temporada da competição, que começa em abril. A mais impactante delas diz respeito ao procedimento para conseguir walk intencional — quando a defesa cede propositalmente a primeira base ao rebatedor sem que ele tenha a oportunidade de rebater. Anteriormente, o pitcher precisava arremessar quatro bolas fora da zona de strike para garantir a jogada.



Leia mais:

Pedido de LeBron dá certo, e Cavs reforça o elenco para tentar bicampeonato

Quais jogadores ativos que mais receberam em suas carreiras na NFL

Espanhol fica 80 minutos sob contrato com o Warriors e fatura R$ 1,3 milhão



Agora, o técnico da equipe que estiver na defesa precisa apenas avisar o árbitro do home plate que o arremessador quer ceder a base propositalmente via walk. Essa medida vai de encontro com a intenção da MLB de deixar o jogo mais dinâmico e menos parado, pois evita que arremessador e catcher percam tempo para dar a base de graça ao adversário.



Outro ponto da nova legislação proíbe que os times utilizem qualquer objeto por demarcar áreas do campo de jogo. Com isso, as equipes não poderão sinalizar locais por delimitar e melhorar o posicionamento dos jogadores conforme táticas e estratégias de jogo.



As modificações também atingem os desafios. Agora, o manager terá 30 segundos para decidir se quer rever ou não lances duvidosos. Essa medida força os treinadores a tomarem decisões mais rápidas e convictas. Após o número de desafios acabar, a partir do oitavo inning, o árbitro principal poderá solicitar a revisão de jogadas que não forem home runs.



Outras modificações



— O arremessador não pode dar um segundo passo em direção ao home plate. Se tiver, pelo menos, um corredor em base, será marcado balk, mas se as bases estiverem vazias, será marcado arremesso ilegal.



— Os treinadores de base devem ficar na área delimitada pelas linhas da zona do treinador antes de cada arremesso. Ele só poderá deixar o local após a bola ser colocada em jogo.

*ZHESPORTES