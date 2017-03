Splitter volta de lesão após 14 meses e estreia em vitória do 76ers na NBA

Retorno

Depois de 422 dias afastado das quadras da NBA por conta de lesões no quadril e na panturrilha, o pivô Tiago Splitter finalmente voltou a jogar na melhor liga de basquete do mundo. Nesta terça-feira, ele ficou em quadra por sete minutos em sua estreia no Philadelphia 76ers, que venceu o Brooklyn Nets por 106 a 101.

Splitter já havia feito dois jogos pelo Delaware 87ers, filial do 76ers na D-League (liga de desenvolvimento da NBA). O retorno à liga principal teve até uma cesta, além de três rebotes e um toco.

Tiago Splitter está em seu terceiro time na NBA. Ele já passou por San Antonio Spurs — onde chegou a ser campeão — e Atlanta Hawks. Durante a lesão, ele acabou trocado para o 76ers. O catarinense tem contrato com o time da Pensilvânia até o fim da temporada. Depois, torna-se agente livre e pode negociar com qualquer time.

