Tiago Splitter é designado para time da liga de desenvolvimento e volta a jogar depois de um ano

Depois de 14 meses, o pivô Tiago Splitter voltou a jogar basquete. Nesta quarta-feira, o brasileiro foi designado pelo Philadelphia 76ers para a D-League, liga de desenvolvimento da NBA, e atuou na vitória do Delaware 87ers sobre o Reno Bighorns por 120 a 109.

Splitter ficou 14 minutos em quadra, com cinco pontos, três rebotes e duas assistências pela filial do 76ers.

O brasileiro passou por uma cirurgia no quadril no início do ano passado. Ele já está totalmente recuperado deste problema, mas sofreu com dores musculares na panturrilha pelo período de inatividade.

Sem jogar pelo Atlanta Hawks na temporada, Splitter acabou trocado para o Philadelphia 76ers. A participação na D-League é parte do processo de recuperação para voltar à NBA. Ele tem contrato com o 76ers até o fim da temporada e, depois, torna-se um agente livre.

Splitter está na NBA desde 2010. Com passagens por San Antonio Spurs e Atlanta Hawks, esta foi a primeira vez que ele foi designado para a D-League.

