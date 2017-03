Westbrook quebra recorde e comanda vitória do Thunder sobre o Magic na prorrogação

Alto nível

Russell Westbrook pode não ter garantido o prêmio de jogador mais valioso da temporada ainda, mas está fazendo o possível. Na noite desta quarta-feira, o armador fez o triplo-duplo (o que já não é novidade) com o maior número de pontos (isso, sim, é novidade) na história da NBA para conduzir a vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Orlando Magic, na prorrogação, por 114 a 106.

Westbrook anotou incríveis 57 pontos em 42 minutos em quadra, além de 13 rebotes e 11 assistências. Enes Kanter, com 17 pontos e 10 rebotes, e Victor Oladipo, com 13 pontos, também ajudaram na virada. Pelo Magic, os líderes foram Evan Fournier, com 24 pontos, e Terrence Ross, com 23.

O Magic entrou no quarto período liderando por 10 pontos, mas o Thunder conseguiu reagir liderado por Westbrook e igualou o placar. Na prorrogação, fez 12 a 4 para garantir a vitória.

Em sexto lugar no Oeste, com 43 vitórias e 31 derrotas, o Oklahoma City Thunder já se garantiu nos playoffs. O Orlando Magic tem 27 vitórias e 48 derrotas, em penúltimo no Leste, e está eliminado.

Russell Westbrook tem um triplo-duplo de média na temporada — 31,8 pontos, 10,6 rebotes e 10,4 assistências por partida.