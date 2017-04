FOTO: novidade indica uso de botão de ultrapassagem na Stock Car

No detalhe

Um pequeno detalhe é uma das novidades do ano da Stock Car – essa, voltada aos torcedores que estão no autódromo e também a quem acompanha a etapa de Goiânia, que abre a temporada 2017, pela televisão. Uma pequena caixa, colocada no teto de cada carro, indica quando o botão de ultrapassagem está sendo utilizado pelos pilotos.

O conjunto de quatro lâmpadas de led fica aceso na cor verde durante o uso do "push to pass". O botão é uma espécie de reserva extra de potência, que acrescenta até 80 cv de energia aos motores V8. Cada piloto pode usar o botão de ultrapassagem até 11 vezes nas duas baterias em Goiânia.

