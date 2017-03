Produtores vão às compras no primeiro dia da Expodireto

Sem crise

Se depender do otimismo visto no primeiro dia da Expodireto-Cotrijal, em Não-Me-Toque, os negócios em uma das principais feiras de tecnologia agrícola do país não deixarão a desejar — diferentemente dos últimos dois anos.



A razão para o ânimo revigorado vem principalmente das lavouras de grãos, com a soja prometendo bater novo recorde de produção neste ano. Os sinais de recuperação da economia brasileira, com juro e inflação menores, completam o cenário alentador.

— O Brasil passou por uma crise econômica sem precedentes. Agora, é a hora da retomada, de voltar a investir, ainda mais com essa supersafra que se aproxima — disse Nei César Mânica, presidente da Expodireto-Cotrijal.

Durante a cerimônia oficial de abertura da feira, segunda-feira, o governador José Ivo Sartori ressaltou a contribuição do agronegócio para a economia gaúcha. Os números revisados da safra de grãos serão conhecidos nesta terça-feira, em levantamento a ser divulgado pela Emater na Expodireto. A boa notícia deverá vir da soja, com chance de alcançar o volume histórico de 17 milhões de toneladas.

O otimismo com a safra cheia é constatado nos estandes de máquinas e equipamentos agrícolas. Negócios que normalmente ocorriam com mais intensidade no decorrer da semana já eram comemorados por expositores ontem. O produtor Henrique Roso, de Casca, no norte do Estado, não hesitou em fechar uma compra no primeiro dia da feira.

— Estamos precisando de um trator novo e surgiu uma boa oportunidade — conta Roso, 30 anos, que em 2016 não fez nenhum grande investimento na propriedade familiar voltada à produção de leite, milho e suínos.

Esse é o terceiro trator novo dos quatro irmãos da família Roso. O primeiro foi comprado em 2009, o segundo, em 2015, e o último, ontem — financiado por 10 anos pelo programa federal Mais Alimentos.

A expectativa do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Estado (Simers) é de que os negócios cresçam 15% em relação à feira de 2016, chegando a R$ 1,8 bilhão.

— As novas tecnologias têm sido determinantes para as colheitas recordes. E como o produtor colocou o pé no freio por um período, acreditamos que agora ele voltará a comprar — diz o presidente da entidade, Claudio Bier.

A disponibilidade de crédito, com juro mais atrativo, também deve favorecer os negócios. A euforia é contida apenas pela queda do dólar e consequente recuo da cotação da soja no mercado internacional. Até a próxima sexta-feira, mais de 250 mil pessoas deverão passar pela 18ª edição da Expodireto — na segunda-feira, foram 26 mil.