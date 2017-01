Trump já escolheu 19 dos 21 titulares dos cargos de seu governo

Estados Unidos

O presidente eleito Donald Trump, que toma posse sexta-feira como presidente dos Estados Unidos, já escolheu quem vai preencher 19 dos 21 cargos de seu gabinete. A imprensa norte-americana vem acompanhando com interesse a escolha dos nomes que vão ocupar os postos-chave do gabinete para saber como serão as políticas a serem implementadas no futuro e antecipar medidas que podem ser adotada pelo novo governo.

De acordo com a Constituição americana, o papel dos titulares do gabinete é dar aconselhamento ao presidente. Ele é constituído pelo vice-presidente e pelos chefes das seguintes secretarias: Agricultura, Comércio, Defesa, Educação, Energia, Saúde e Serviços Humanos, Segurança Interna, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Interior, Trabalho, Estado, Assuntos de Veteranos e Procurador-Geral.

Só o titular da Secretaria da Agricultura e o conselheiro econômico ainda não foram escolhidos.



Como os chefes de secretaria precisam ter os nomes aprovados, o Senado está realizando nesta semana a segunda rodada de audiências para a confirmação dos titulares que comporão o gabinete do presidente. Senadores democratas, embora sendo minoria, estão tentando derrubar alguns dos nomes escolhidos por Trump.

Na próxima sexta-feira, Donald Trump se tornará o 45º presidente dos Estados Unidos. A previsão é de que cerca de 1 milhão de pessoas estarão nas ruas de Washington para assistir e participar das celebrações da posse, que começarão no dia anterior, quinta-feira, e terminarão no sábado.



Os nomes

Veja a lista completa dos postos do gabinete:



Agricultura: o titular ainda não foi escolhido;

Comércio, Wilbur Ross;

Defesa, general James Mattis;

Educação, Betsy DeVos;

Energia, Rick Perry;

Saúde e Serviços Humanos, Tom Price;

Segurança Interna, General John F. Kelly;

Habitação e Desenvolvimento Urbano, Ben Carson;

Interior, Ryan Zinke;

Justiça, Jeff Sessions;

Trabalho, Andrew Puzder;

Estado, Rex Tillerson;

Transporte, Elaine Chao;

Tesouro, Steve Mnuchin;

Assuntos de Veteranos, David Shulkin;

Conselheiro econômico: o titular ainda não foi escolhido;

Agência de Proteção Ambiental, Scott Pruitt;

Gestão e Orçamento, Mick Mulvaney;

Administração de Pequenas Empresas, Linda McMahon;

Representante comercial, Robert E. Lighthizer;

Nações Unidas, Nikki Haley.

Trump selecionou outros assessores da Casa Branca que não precisarão da confirmação do Senado. São os seguintes:

Conselheiro sênior, estrategista-chefe, Stephen K. Bannon; chefe de Gabinete, Reince Priebus; conselheiro de Segurança nacional, tenente-general Michael Flynn; conselheira do presidente, Kellyanne Conway; conselheiro superior, Jared Kushner (marido de Ivanka, filha de Trump); conselheiro de Política Sênior, Stephen Miller; secretário de imprensa, Sean Spicer; e conselheiro da Casa Branca, Donald McGahn.