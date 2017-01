Carro é arrastado para arroio em Viamão após temporal

Madrugada chuvosa

Morador de Viamão, Dener Savaris, 43 anos, acordou na manhã desta quarta-feira e não encontrou o carro em frente à sua casa no bairro Vila Augusta. Depois de procurar por alguns minutos, deparou com o Corsa 1998 dentro do Arroio Feijó.

— O carro foi sendo arrastado e parou ali — apontou Savaris, como mostra o vídeo abaixo, a quase 100 metros do local onde estava estacionado.

Dener Savaris, proprietário do carro. Conta como foi temporal na madrugada @RdGaucha pic.twitter.com/ddOnuyV1Db — Paulo Rocha (@_PauloRocha) 4 de janeiro de 2017

O homem junto ao carro, nas imagens, é um vizinho que ajudava o proprietário a manter o Corsa no lugar, envolvendo uma corda e uma árvore. Viamão foi uma das cidades mais atingidas pelo temporal desta madrugada. A forte chuva alagou casas, inundou ruas e danificou dezenas de imóveis.

Foto: Paulo Rocha / Agência RBS

Sem um levantamento preciso, o Corpo de Bombeiros do município relatou mais de 100 chamados, sendo que ao menos 30 casas tiveram que ser desocupadas. Cinco bairros foram mais atingidos, sendo que o Gaúcha e o Augusta foram os que registraram mais ocorrências, com queda de postes, cheia de córregos e queda de muros.



Imagens dos estragos provocados pelo temporal em Viamão. Vila Augusta um dos bairros mais atingidos @RdGaucha pic.twitter.com/fBu71lafuy — Paulo Rocha (@_PauloRocha) 4 de janeiro de 2017