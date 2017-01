Temporal deixa desalojados e consumidores sem luz no RS

Estragos na madrugada

A chuva e o vento forte que atingiram o Rio Grande do Sul durante a madrugada desta quarta-feira causaram estragos, alagamentos e destelharam casas em diversas cidades gaúchas. As regiões mais atingidas são Sul, Centro, Litoral Norte, Carbonífera e Metropolitana.



De acordo com a CEEE, durante a madrugada, o número de clientes sem luz passou de 85 mil, principalmente na região Sul. Às 6h15min, ainda restavam 27,8 mil desabastecidos.

Destes, 22 mil se concentram na Região Carbonífera, nas cidades de Butiá, Arroio dos Ratos, Charqueadas e Minas no Leão. Conforme a companhia, o vendaval provocou desarme na rede elétrica e a previsão é de que o conserto seja finalizado até o final da manhã.

Há outros 3 mil imóveis sem luz em Alvorada e Viamão, uma das cidades mais atingidas pelo temporal, onde há relatos de desabamento de casas. E, ainda, alguns pontos isolados em Porto Alegre, Eldorado do Sul e Capão Novo.

Estragos em diversas regiões

O temporal ganhou intensidade a partir da Fronteira Oeste e do sul do Estado a partir da noite de terça-feira, avançando pela Região Central, passando pela Região Carbonífera e atingindo ainda a Grande Porto Alegre e o Litoral Norte.

O vento forte destelhou ao menos quatro casas em Santa Cruz do Sul e uma em Imbé, no bairro Mari Luz — onde oito pessoas de uma família tiveram de ser retiradas. Segundo informações preliminares dos bombeiros de Charqueadas, quatro famílias tiveram de sair de casa devido a alagamentos.

Bairro Gaúcha, em Viamão, onde casas foram invadidas pela água, foi um dos mais atingidos Foto: Ronaldo Bernardi/Agência RBS

Em Viamão, o Corpo de Bombeiros relatou mais de 100 chamados, sendo que 30 casas tiveram que ser desocupadas. Cinco bairros foram mais atingidos, sendo que o Gaúcha foi o que registrou mais ocorrências, com queda de postes, cheia de um córrego e queda de muros. Casas foram invadidas pela água e moradores tiveram de sair de casa.

De acordo com a moradora Clair Lurdes Trasel, uma ponte no bairro Universal, próximo à divisa com a Capital, cedeu e pelo menos um carro ficou preso no buraco que se abriu. Veja na imagem abaixo.

Foto: Clair Lurdes Trasel / Arquivo pessoal

Em Porto Alegre, ruas ficaram alagadas, mas os pontos de acúmulo de água reduziram, conforme a EPTC, após a chuva perder intensidade. A Rua Manoel Lobato, em frente ao Postão da Cruzeiro, teve o trânsito totalmente bloqueado pela queda de uma árvore. A água subiu rápido no bairro Azenha, e chegou a encobrir a Rua Damasco. Pela manhã, diversos semáforos estavam desligados.

Na BR-116, o trecho entre Sapucaia do Sul e Esteio teve diversos pontos com acúmulo de água prejudicando o fluxo.