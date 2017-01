Condomínio do Minha Casa Minha Vida é invadido em Canoas

Habitação

Cerca de 50 pessoas entraram sem autorização em residências de um condomínio do Minha Casa Minha Vida, em Canoas, na noite desta segunda-feira. As habitações, na Avenida do Nazário, no bairro Guajuviras, estão quase prontas mas ainda não foram entregues aos participantes do programa do Governo Federal. As informações são da Rádio Gaúcha.



Conforme a Brigada Militar, o grupo faz parte de movimentos de trabalhadores sem teto. A polícia foi chamada por volta das 23h50min e acompanha a situação, mas afirma que só irá atuar caso haja uma autorização judicial, movida pela prefeitura, determinando desapropriação. Imagens de moradores da região mostram pessoas arrombando portas das residências.



