Adolescente morre atropelada por motorista embriagado em Santa Maria 

Álcool e direção

Uma adolescente de 16 anos morreu após ser atropelada por um motorista embriagado na madrugada deste domingo (19), em Santa Maria. Milena Umpierre Alves estava na calçada em frente a uma casa noturna na Rua Serafim Valandro, no centro da cidade, quando foi atingida por uma caminhonete Chevrolet Captiva.

A adolescente ficou presa embaixo do carro. Ela foi encaminhada ao Hospital Universitário de Santa Maria, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante a manhã. Um outro jovem também ficou ferido e segue internado.

Segundo o delegado Marcio Giovani Schneider, havia duas pessoas no carro, mas testemunhas apontaram à Brigada Militar quem era o motorista, que se recusou a fazer o teste de bafômetro no local. Os policiais militares que atenderam a ocorrência confirmaram que os dois ocupantes da caminhonete apresentavam sinais de embriaguez. Eles foram levados à delegacia.

Com base no depoimento de testemunhas e no relato dos policiais militares, o motorista foi autuado em flagrante por homicídio culposo, com agravante pelo atropelamento ter acontecido na calçada, além de estar embriagado. Ele será encaminhando a um presídio da cidade. O nome dele não foi divulgado.O segundo ocupante do carro prestou depoimento e foi liberado.