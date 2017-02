Criança de cinco anos morre afogada em Cachoeira do Sul

Região Central

Uma criança de cinco anos morreu afogada no início da noite de domingo em Cachoeira do Sul, na região central do Estado. Isabeli Cavalheiro de Borba estava no Balneário Seringa, com a mãe e o padrasto, quando acabou indo para uma parte mais funda do rio e se afogou.

Leia mais

Encontrada a quarta vítima de afogamento em cachoeira de Silveira Martins

Corpo de jovem desaparecido no Rio Jacuí é resgatado em Cachoeira do Sul

Adolescente de 17 anos morre após nadar em represa, em Porto Alegre



A menina chegou a ser socorrida, mas já chegou sem vida ao hospital.



Os bombeiros monitoram o balneário, mas o afogamento ocorreu por volta das 19h, quando não há mais salva-vidas no local.