Menino de três anos morre afogado em piscina no Vale do Sinos

Um menino de três anos morreu afogado na piscina de uma casa no bairro Vila Rica, em Portão, no Vale do Sinos. Augusto da Costa brincava com outras duas crianças por volta das 14h de segunda-feira quando ocorreu o incidente.

Segundo a Brigada Militar, elas eram observadas por uma tia, já que a mãe não estava em casa. A versão repassada aos PMs é de que Augusto caiu e acabou engolindo água em um momento de distração da mulher.

Os bombeiros foram até o local e tentaram reanimá-lo. O menino foi socorrido por uma ambulância, mas chegou ao hospital sem vida.

Sete afogamentos no Carnaval

O feriadão de Carnaval já tem sete casos de afogamento no Rio Grande do Sul. Quatro deles foram em águas internas, como rios e piscinas. Outras três pessoas morreram no mar, sendo duas em Nova Tramandaí e uma no Cassino.