Casal morre em acidente na saída de Capão Novo, na Estrada do Mar

Litoral Norte

Um acidente na rótula da saída de Capão Novo para a Estrada do Mar (km 42 da ERS-389), no Litoral Norte, mantou um casal no início da noite de segunda-feira. O Batalhão Rodoviário da Brigada Militar identificou as vítimas como Bianca Vedana Fraga, 23 anos, e Gabriel Guimarães Rymsza, 29 anos.

O casal estava em um Picanto, com placas de Porto Alegre, e morreu no local. O carro em que estava foi atingido na lateral por um Punto, com placas de Caxias do Sul, que trafegava em direção a Torres.

Leia mais:

Mãe e filho de um ano morrem em acidente de carro no sul do Estado

Três pessoas morrem após carro bater em árvore no noroeste do RS

Sábado de Carnaval teve maior movimento na freeway dos últimos 20 anos



Com o impacto do choque, os carros foram parar eno canteiro central da rótula de acesso a Capão Novo. No entanto, o condutor do Punto, cujo nome não foi divulgado, não se feriu.

Publicitário, Gabriel era professor da graduação e da pós-graduação em Comunicação do Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter) e tinha uma consultoria em marketing digital. Bianca cursava Publicidade e Propaganda também na UniRitter e, em seu perfil no Facebook, consta que fez curso para comissária de bordo. Ambos moravam em Porto Alegre.



Foto: Comando Rodoviário da Brigada Militar / Divulgação