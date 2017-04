Homem morre e mulher fica ferida em queda no aeroporto Salgado Filho 

Terminal 1

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após caírem do segundo andar do Terminal 1 do Aeroporto Internacional Salgado Filho na manhã desta segunda-feira. A queda ocorreu no lado de fora do prédio, junto ao ponto de táxis e ônibus na área de desembarque. As informações são da Rádio Gaúcha.

Testemunhas relataram que houve uma discussão entre o casal, que estava no segundo andar, do lado de fora do terminal, e que o homem caiu primeiro. A mulher foi socorrida consciente. As identidades não foram confirmadas.

As circunstâncias do caso serão investigadas pelas Polícia Civil. O local onde o casal estava possui uma câmera de segurança.