"Enquanto houver esperança, haverá busca", diz militar sobre barco desaparecido em Rio Grande

Apesar do mau tempo, navio patrulha da Marinha e equipes em terra seguem procurando pistas do barco.

O mau tempo deste domingo (13) dificulta as buscas pelo barco pesqueiro Dom Manoel XVI, que desapareceu no litoral de Rio Grande. A embarcação sumiu com sete tripulantes na madrugada de sexta-feira (11), em meio ao aviso de ressaca emitido pelo Serviço Meteorológico Marinho.



Com as condições de voo prejudicadas pelo clima, o apoio aéreo não pôde ser utilizado nesse domingo. Entretanto, um navio patrulha da Marinha e equipes em terra seguem procurando pistas do barco.



Conforme o comando do 5º Distrito Naval, a busca não é interrompida mesmo durante a noite. As equipes de resgate avaliam todas as estratégias possíveis para aumentar as chances de sucesso da ação.

– Enquanto houver esperança, haverá busca – explica o sargento Fabrini, integrante da corporação.



O barco é propriedade da companhia Lago Pesca, que tem sede em Laguna (SC). O Dom Manoel XVI e outras nove embarcações da companhia atuam em Rio Grande. A empresa informou que pediu para suas equipes voltarem para a barra na quarta-feira (9), quando a Marinha disparou aviso de ressaca para a costa gaúcha.



Segundo a Lago Pesca, o Dom Manoel XVI estava muito longe da costa, o queprovocou a demora no retorno. A empresa informou que o barco desaparecido estava em boas condições e passou por reforma no fim do ano passado.