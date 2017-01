Homem é morto a facadas na Praça da Matriz, em Porto Alegre

Violência

Um homem foi morto após ser atingido por facadas na madrugada desta sexta-feira (6) em Porto Alegre. O caso ocorreu por volta das 3h na Praça da Matriz, em frente à Assembleia Legislativa, no Centro da Capital. As informações são da Rádio Gaúcha.



A vítima, que ainda não teve a identidade confirmada, foi atingida no peito e morreu no local. Testemunhas informaram à Brigada Militar que viram um homem fugir. Ele não foi localizado e também não se conhece ainda a motivação para o crime



