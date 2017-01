Homem é morto a tiros em Viamão

Região Metropolitana

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto no Beco do Pavão, bairro Cocão, em Viamão, Região Metropolitana, no fim da tarde de domingo. Segundo a Brigada Militar (BM) do município, a vítima sofreu cerca de seis disparos de arma de fogo no rosto e no peito.



Conforme a BM, a denúncia foi feita através do telefone 190 por volta das 17h30min e foi confirmada por uma guarnição que se deslocou até o local. Ainda segundo a polícia, o caso deverá ficar com a 2ª Delegacia de Polícia (DP) de Viamão. Ninguém foi preso até o momento.



