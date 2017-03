Homem é preso por sequestro após receber atendimento em hospital de Porto Alegre

Investigação

Um homem de 19 anos foi preso neste sábado no Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre, onde estava internado desde a última quarta-feira. Ele relatou ter levado um tiro no abdômen em um assalto na Avenida Oscar Pereira, Bairro Cascata, zona sul da Capital.



No entanto, a polícia afirma que ele foi ferido por comparsas durante a realização de um sequestro. As informações são da Rádio Gaúcha.



De acordo com as investigações, o preso pilotava uma motocicleta e, junto a oito criminosos em dois carros, participou do sequestro de um jovem de 26 anos.

A vítima foi retirada a força da casa da namorada, no Bairro Teresópolis, e colocada em um veículo Renault Clio que seguiu para o Morro da Embratel. Tadeu, que não possui antecedentes criminais, foi baleado na perna e ameaçado de morte por supostamente pertencer a uma facção rival, mas conseguiu pular do automóvel em movimento, sendo atropelado pelo que vinha logo atrás. Ele recebe atendimento no HPS.

Prisão preventiva

O jovem detido foi transferido para outro hospital de Porto Alegre, onde ficará sob custódia até receber alta. Ele, que já teve a prisão preventiva decretada, possui antecedentes criminais por roubo qualificado, ameaça, lesão corporal, tráfico de drogas e associação para o tráfico.



A foto dele foi reconhecida por pela vítima como sendo do motociclista que acompanhou a ação criminosa. A polícia realiza buscas aos outros envolvidos no crime.