Rio Grande do Sul tem 26 assassinatos no final de semana 

Violência

Foto: arte zh / rbs

No primeiro final de semana de março, 26 pessoas foram assassinadas no Rio Grande do Sul. Deste total, 16 homicídios ocorreram em Porto Alegre e Região Metropolitana. Os números foram fornecidos pelas polícias aos veículos do Grupo RBS.

O município de Alvorada concentrou cinco do total de assassinatos da Grande Porto Alegre. Em uma das ocorrências registradas, um idoso de 70 anos foi morto a facadas e teve o corpo incendiado no local em que morava.

Leia mais:

Dupla executada em Cachoeirinha foi vítima de emboscada

Estudante de doutorado morre após ser baleado na cabeça durante assalto

Dois homens são executados na principal avenida de Cachoeirinha



A Brigada Militar foi chamada para apoiar o Corpo de Bombeiros por causa das chamas, que tomavam conta da Agropecuária e Ferragem Pajé – mesmo endereço da casa da vítima. Chegando ao local, os PMs encontraram o fogo controlado pelos bombeiros, mas localizaram na cozinha o corpo do idoso. Ele estava nu, queimado e com ferimentos no tórax causados por facadas.

Uma mulher de 31 anos, que estava ferida no local, foi presa em flagrante. Com ela, foram encontrados R$ 700 reais. Há a hipótese de que o crime seja um latrocínio – roubo seguido de morte. No entanto, ela foi autuada por homicídio doloso – quando há intenção de matar.

Os outros homicídios em Alvorada foram uma dupla execução em uma casa no bairro Jardim Porto Alegre, no sábado, e de dois bandidos que morreram em confronto com a Brigada Militar na Vila Esperança, na noite de domingo.

Também na noite de domingo, uma dupla execução a tiros assustou pessoas que passavam pela Avenida Flores da Cunha, a principal de Cachoeirinha. Segundo a polícia, as vítimas eram de uma facção criminosa e moravam em Alvorada. Os homens acreditavam estar indo para um encontro, mas foram alvos de uma emboscada. Eles foram identificados como Bruno Almeida Pereira e Anderson Oliveira dos Santos, ambos de 20 anos.

Violência no Interior

O Interior do Estado teve dez homicídios durante o final de semana. Nas últimas horas, duas ocorrências foram confirmadas pela polícia. Em Ijuí, Volnei de Matos, 24 anos, foi morto a facadas durante a madrugada de segunda-feira. Horas antes, na noite de domingo, em Uruguaiana, Michael de Souza de Medeiros foi morto na frente de casa.

Já Pelotas, na zona sul do Estado, teve três assassinatos no período. Os casos estão ligados ao tráfico de drogas, conforme análise preliminar.