Suspeitos são presos após colidirem em muro durante perseguição policial

Vale do Sinos

Dois suspeitos de roubo foram presos após uma perseguição policial que começou em Novo Hamburgo e terminou em São Leopoldo, no Vale do Sinos, no final da noite de quarta-feira. Segundo a Brigada Militar, eles se entregaram após perder o controle do veículo e colidir contra o muro da casa de bombas da prefeitura.

O roubo do Doblo ocorreu na Rua Campos Salles, no bairro Jardim Mauá, em Novo Hamburgo. Os criminosos percorreram ruas da cidade e acabaram deparando com uma viatura no bairro Liberdade. A dupla, então, fugiu em alta velocidade para São Leopoldo.

Os dois suspeitos só deixaram o carro quando bateram no muro da casa de bombas da prefeitura, na Avenida João Correa. Os presos, que têm 19 e 27 anos, foram reconhecidos pela vítima do assalto. Os nomes não foram divulgados.

