Vereador e assessor são resgatados após sequestro em Porto Alegre

Violência

Vereador do PSDB em Porto Alegre, Moisés Barboza

Vereador do PSDB em Porto Alegre, Moisés Barboza Foto: Reprodução / Facebook

O vereador de Porto Alegre Moisés Barboza (PSDB), conhecido como "Maluco do Bem", e um assessor foram resgatados na madrugada desta sexta-feira (11), após serem vítimas de sequestro na noite anterior.

Leia também:

Após interrupção por insegurança, ônibus voltam a circular na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre

Quatro homens são mortos em confronto com a Brigada Militar em Porto Alegre

Criminosos explodem duas agências bancárias em Vila Nova do Sul



Conforme relato de ambos à Brigada Militar, eles haviam saído da Câmara Municipal em um Sandero quando, próximo à Avenida Padre Cacique, foram fechados por dois carros. Um dupla armada desceu e os rendeu, colocando o vereador no porta-malas do Sandero e o assessor no banco traseiro.

Depois disso, as vítimas foram levadas até o cativeiro, em uma casa na Rua Dolores Duran, no bairro Lomba do Pinheiro. Durante a madrugada, Barboza e seu assessor, que estavam amarrados, conseguiram se libertar e fugir para um matagal próximo à casa. Em seguida, se dirigiram até um condomínio, onde pediram socorro e ligaram para a Brigada Militar.

Uma operação integrada entre Polícia Civil, Brigada Militar e Guarda Municipal foi preparada. Câmeras de segurança de toda a cidade foram rastreadas pelos agentes e informações, colhidas. Os policiais, então, localizaram a residência que servia de cativeiro e prenderam, em flagrante, dois homens e duas mulheres.

Na casa, o Sandero roubado das vítimas estava estacionado e foi recuperado pela Brigada Militar. Além disso, cartões de crédito e celulares do vereador e do assessor foram encontrados.



Em seu Facebook, Barboza se manifestou brevemente sobre o ocorrido e afirmou estar bem e já com a família. "Passado o susto, tudo bem comigo e com Ronaldo. Estou em casa, me recuperando e descansando".

Leia as últimas notícias de Polícia