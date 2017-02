Motorista sem cinto morre em acidente na BR-101, em Terra de Areia

Em alta velocidade

Uma saída de pista no quilômetro 57 da BR-101, em Terra de Areia, provocou a morte de uma pessoa nesta segunda-feira, no sentido Torres/Osório da rodovia. O condutor de um Jetta com placas de Araranguá, em Santa Catarina, estava sem cinto de segurança e foi jogado para fora do veículo. Ele morreu no local. As informações são da Rádio Gaúcha.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que o carro está fora da pista ao lado do acostamento, sem prejudicar o trânsito de veículos. A perícia já foi acionada. Segundo a PRF, o Jetta estaria em alta velocidade.

Pela manhã, na RS-474, em Santo Antônio da Patrulha, dois carros colidiram frontalmente e cinco pessoas ficaram feridas. Nenhuma delas corre risco e a pista foi liberada ainda no final da manhã.

*Rádio Gaúcha