Diogo Olivier

Diego Real falou com o colunista Luiz Zini Pires sobre o erro na partida entre Juventude e Inter. No vídeo acima, Diogo Olivier comenta a corajosa entrevista do árbitro.

Leia mais:

Saiba por que o Inter não inscreveu o jovem Iago no Gauchão

Inter x Sampaio Corrêa: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Diogo Olivier: o fantasma que apareceu no Jaconi e tem de ser exorcizado já pelo Inter



*ZHESPORTES