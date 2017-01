Ray Ban e Oakley estão em maior negócio anunciado neste ano

46 bilhões de euros

Uma fusão de 46 bilhões de euros (o equivalente a US$ 49 bilhões) anunciada nesta segunda-feira cria uma gigante gobal no segmento de ótica e envolve marcas conhecidas no Brasil. As empresas que vão unir as lentes são a italiana Luxottica, maior fabricante mundial de óculos de luxo e dona de marcas como Ray Ban e Oakley, e a francesa Essilor, líder global em lentes. Somadas, as empresas terão receita anual estimada em 15 bilhões de euros.

O acordo é um dos maiores já feitos entre empresas de países diferentes dentro da União Europeia, e mostra como o setor privado parece mais inclinado a aproveitar as oportunidades da integração do que sinalizam os dirigentes políticos. O resultado da união será uma empresa de 140 mil funcionários e mercado em 150 países. As ações da nova companhia, que passará a se chamar EssilorLuxottica, serão negociadas na Bolsa de Paris.

Uma curiosidade: o fundador da Luxottica, Leonardo del Vecchio, de 81 anos, será o diretor executivo da nova empresa (sorry, Mick Jagger...). Sua empresa familiar, a Delfin, terá entre 31% e 38% na nova empresa, o que o torna o maior acionista da companhia. Ele havia voltado a trabalhar na Luxottica há dois anos, depois de uma década fora dos negócios. Hubert Sagnières, presidente do conselho e diretor-executivo da Essilor, será vice-presidente executivo EssilorLuxottica, mantendo os poderes dos cargos que ocupa atualmente.

