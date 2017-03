Hard Rock avalia Gramado para projeto de R$ 150 milhões

Complexo de entretenimento

Uma marca que é sinônimo de atração turística está avaliando investir em um projeto de R$ 150 milhões em Gramado: o Hard Rock Hotel. O empreendimento prevê hotel, três restaurantes, uma rock shop (loja de souvenirs ligados ao ritmo), spa e centro de convenção. O projeto está em análise nas secretarias de Meio Ambiente e Planejamento. Nesta semana, uma comitiva formada por empresas que representam a Hard Rock Hotel estiveram na cidade serrana para reuniões na prefeitura.

Uma das hipóteses em análise é de que ao menos parte do R$ 37 milhões reservados para mobília e estofamento sejam aplicados em móveis de Gramado, impulsionando a geração de emprego e renda na cidade.

Uma das empresas que representa a Hard Rock é a Venture Capital Investiments (VCI. Se o projeto for aprovado pela prefeitura, a expectativa é que a inauguração do hotel ocorra em dois ou três anos. O empreendimento deve ser um teste para Gramado. O prefeito João Alfredo de Castilhos Bertolucci (PDT), o Fedoca, foi eleito com discurso de travar o excesso de especulação imobiliária na cidade.

Ao receber os representantes da marca, disse reconhecer a força da marca Hard Rock, mas insistiu na necessidade de pensar o empreendimento no conceito de sustentabilidade ambiental. A Hard Rock está em 69 países, com 24 hotéis, 203 cafés e 11 cassinos. No total, são 39 mil funcionários. A rede já realizou mais de 30 mil eventos pelo mundo.

