Lojas Americanas inaugura unidade em Montenegro

Em junho do ano passado, rede de lojas abriu as portas de unidade em Caxias do Sul, na serra gaúcha Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

A Lojas Americanas fecha o mês de março com inauguração no Vale do Caí. Na sexta-feira, a rede abre sua primeira unidade em Montenegro, que terá 60 mil produtos de diferentes categorias. Com o novo ponto de venda, chega a 37 operações no Rio Grande do Sul.

A abertura faz parte do plano de expansão lançado em 2014, que prevê 800 inaugurações até 2019 no país e investimento de R$ 4 bilhões.

Fundada em 1929, a Lojas Americanas está presente em todos os Estados brasileiros, com mais de mil pontos. A rede de unidades físicas coloca na vitrine mais de 60 mil produtos de 4 mil empresas.

