Região Sul sente falta de mão de obra e de atrativos para profissionais /

Com a crise, o mercado de trabalho encolheu em diferentes segmentos no país. A PageGroup, consultoria global de recrutamento especializado, resolveu olhar para a Região Sul, onde analisou as dificuldades que travam a contratação de executivos.

Segundo o estudo, produzido entre setembro e outubro de 2016, 55% das empresas ouvidas esbarram em obstáculos para encontrar esses profissionais nas mesmas cidades em que estão instaladas. As áreas em que as companhias enfrentam maiores dificuldades de contratação, aponta a PageGroup, são comercial (42%), engenharia (22%), finanças (17%), logística (15%) e TI (15%).





O estudo ainda detalha os motivos que levam executivos de outras regiões a recusarem oportunidades no Sul. Distância das famílias (44%), escassas chances de crescimento (38%) e salários não alinhados com a remuneração de outros centros (31%) foram listados por potenciais candidatos na pesquisa.

Entre as fragilidades dos profissionais na Região Sul, as principais apontadas pelos contratantes são dificuldades para apresentar bom desempenho sob pressão (52%), conseguir atuar em equipe (43%) e ter, inclusive, profissionalismo (38%). A pesquisa ouviu 800 profissionais de 18 setores em

39 cidades.

