Projeto para transformar antigo centro de tortura em museu foi abandonado

Adeus, Dopinha

Construção fica no número 600 da Rua Santo Antônio

Construção fica no número 600 da Rua Santo Antônio Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

Centro de repressão e tortura no regime militar, o casarão da Rua Santo Antônio recebeu nos últimos anos protestos e pichações, adesivos contra a ditadura e manifestações pelos direitos humanos.

O barulho funcionou em 2013: Tarso Genro e José Fortunati se comprometeram em transformar o prédio, apelidado de Dopinha, em um centro de memória, convivência e cultura. Um convênio entre prefeitura, Estado e União chegou a ser anunciado.

— A ideia foi lançada, mas não houve providências concretas — diz o atual procurador-geral do município, Bruno Miragem. — E, no momento, não há a menor condição econômica de arcar com esses custos.

Talvez o buraco seja mais embaixo: não parece haver ambiente propício para atender a uma pauta tão ligada à esquerda, que se enfraqueceu de 2013 para cá.



Mais de Paulo Germano sobre Porto Alegre:

Derrubem logo os relógios de rua

Saiba qual será o primeiro posto de saúde aberto até as 22h na Capital

Placa mantém hospital de Porto Alegre sem pichações há 12 anos